Додон рассказал о дальнейшей судьбе территории бывшего Республиканского стадиона (ВИДЕО)

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На территории бывшего Республиканского стадиона должен быть возведен парк или культурный объект для граждан. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале. Глава государства считает, что правительство должно передать этот участок примарии Кишинева, чтобы она занялась наведением там порядка.

– Я думаю, что это было бы решением – передать этот участок примарии, и пусть примария приведёт его в порядок. Я думаю, что у примарии есть такие способности, у нас отличный примар, которые делает много хорошего. Илан Шор ничего там не построит, – подчеркнул Додон.

Напомним, что решением депутатов ПСРМ и группы “Pentru Moldova” территория бывшего Республиканского стадиона, на которой планировалось строительство нового здания посольства США, вернулась в собственность государства. Закон накануне был опубликован в “Официальном мониторе”.

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