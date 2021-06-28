Додон рассказал, какие законы будут приняты коммунистами и социалистами в первую очередь (ВИДЕО)

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Есть как минимум 10 законов, которые требуют срочного принятия парламентом. Об этом на встрече с жителями Штефан-Водэ говорил Игорь Додон. Председатель ПСРМ рассказал, о чём идёт речь.

– Это то, что касается социальной сферы: повышение пенсий, их индексация. Мы должны разобраться с социальной помощью, аннулировать ту систему, которая действует по сей день, когда человеку отказывают в помощи, потому что у него есть микроволновая печь или стиральная машина. Нужно принять закон в поддержку отечественного производителя и отдельный закон по сельскому хозяйству, чтобы поддержать консолидацию сельскохозяйственных земельных участков, – сказал он.

Кроме того, подчеркнул Додон, должны быть и будут приняты поправки в Конституцию, запрещающие президенту страны и другим высокопоставленным руководителям иметь гражданство других государств.

– Когда у президента страны есть гражданство и одной страны, и другой – Румынии или России и т.д, какие интересы он будет представлять? Вот Майя Санду, например. Если вдруг возникнет конфликт между нами и Румынией, она кого будет защищать? Я думаю, что не молдаван. Поэтому мы должны внести поправки в Конституцию и запретить президенту страны и госслужащим высокого ранга иметь двойное гражданство, – отметил председатель ПСРМ.

Кроме того, добавил он, следует регламентировать деятельность и полномочия КС, сократить число депутатов парламента и запретить им переходить из одной фракции в другую.

– Эти 7-10 законов мы должны принять сразу, но для этого нам нужен 51 голос. Если вы нас поддержите, и мы получим 51 голос, что будет? В начале августа уже будет правительство, мы сформируем его очень быстро. Мы разработали экономическую программу, которая является базовой для правительства, и мы сразу начнём её выполнять. В начале августа будет правительство, 2-3 недели стабилизируем ситуацию с ценами, а сентябре-октябре уже должны сделать рывок. Должны внести поправки в бюджет, посмотреть, где мы не закончили инфраструктурные проекты, дороги и т.д. Всё это делается очень быстро, но для этого нам нужен 51 голос. А если не будет 51, опять начнётся перетягивание каната, – подчеркнул Игорь Додон.

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