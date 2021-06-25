Додон рассказал, какие изменения следует внести в Конституцию (ВИДЕО)

Додон рассказал, какие изменения следует внести в Конституцию (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ твёрдо убеждён в необходимости внесения изменений в Конституцию. Игорь Додон, в частности, считает, что следует законодательно запретить руководителям страны иметь гражданство других государств, а также чётко определить компетенции Конституционного суда, ставшего в последнее время политическим инструментом в Молдове. Кроме того, Додон выступает за запрет партий, пропагандирующих ликвидацию РМ.  

Также, считает лидер ПСРМ, следует пересмотреть статус депутата – сократить их число и запретить переход из одной фракции в другую. Ещё один момент касается конфликта интересов между президентурой, парламентом и правительством – Додон уверен, что эти разногласия нужно искоренить.

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