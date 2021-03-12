Додон рассказал, как можно остановить пандемическую катастрофу в РМ

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Пандемическая ситуация в Молдове достигла критических показателей. Многие задаются вопросом, будет ли введён в Молдове локдаун – именно эту отчаянную меру в последнее время широко обсуждают некоторые представители руководства страны. Своим мнением на этот счёт поделился председатель ПСРМ.

Додон отмечает, что в настоящее время Молдова переживает конституционный и политический кризис, спровоцированный несколькими безответственными политиками, а его социальные последствия видны уже всем. В последние недели чрезвычайно обострился и пандемический кризис. Ситуация выходит из-под контроля, в том числе потому, что президентура отказалась от борьбы с коронавирусом и поставила перед собой единственную цель – досрочные выборы любой ценой, включая человеческие жизни, пишет лидер ПСРМ.

– Пока мы не решим политический и правительственный кризис, не будет выхода из тяжёлой пандемической ситуации, в которую скатывается наша страна. Молдове нужно полноправное правительство, которое немедленно возьмётся за работу. Однако для утверждения кабинета министров необходимы диалог и единство политического класса, и как можно быстрее, ведь каждый день промедления стоит десятки жизней. Все они – ответственность тех, кто упрямится и не хочет разрешить политический и конституционный кризис, предпочитая оставить страну без руководства, – добавляет он.

Председатель Партии социалистов категорически не согласен с тем, чтобы граждане и экономические агенты страдали из-за “тотального локдауна”, введённого по причине того, что некоторые устраивали популистские экскурсии в Кондрице и занимались собственными интересами вместо того, чтобы заботиться о здоровье и безопасности граждан. Необходимо вводить меры и принимать решения для снижения распространения вируса, но не блокировать экономику и не закрывать людей дома, уверен он.

– Нам срочно нужно проголосовать за функциональное правительство, которое сможет справиться с пандемическим кризисом и будет нести ответственность за свои действия. В то же время нужно немедленно прекратить институциональные битвы, позволить учреждениям работать для людей, а президентура не должна оказывать на них давление. Партии, в свою очередь, должны отказаться от бесполезной полемики и поддержать ведомства и медицинский персонал. Как мы смогли контролировать пандемию в прошлом году и обошлись без переполненных больниц, так сможем и сейчас, если те, кто взяли руководство в свои руки, перестанут играть в политику и в конце концов поймут, что они будут нести прямую ответственность за большое число смертей и заболевших. Давайте остановим пандемическую катастрофу! ПСРМ подтверждает открытость к диалогу с руководством страны и парламентскими партиями, – подытожил он.

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