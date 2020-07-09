Додон рассказал фермерам в Тараклии о принятых правительством решениях в поддержку аграриев (ФОТО, ВИДЕО)

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После Гагаузской автономии президент отправился в соседний Тараклийский район. Первую остановку он сделал в селе Валя-Пержей, где работают два аграрных предприятия.

ООО «Трансайдар» действует семь лет и занимается выращиванием многих сельскохозяйственных культур, прежде всего зерновых, на общей площади в 2300 гектаров. Используются современные технологии производства, благодаря чему хозяйство получает большие урожаи.

ООО «Авитон Агро» создано на базе птицефабрики села Валя-Пержей. Здесь выращиваются 220 тысяч кур-несушек, ежегодно продаются 42 млн. яиц. Предприятие также располагает 1900 гектарами посевов, на которых растут зерновые, технические и кормовые культуры.

Глава государства приветствовал тружеников полей и рассказал им о том, что сегодня Правительство Республики Молдова взяло на себя ответственность за важные поправки в бюджет, предусматривающие в том числе финансовую поддержку сельского хозяйства.

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