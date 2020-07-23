Додон рассказал фермерам о начале реализации государственной программы финансовой поддержки сельского хозяйства (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках визита в Страшенский район Игорь Додон ознакомился с работой аграрного предприятия ООО Codru-ST в селе Замчожь.

Ферма существует с 1992 года, сегодня здесь работают около ста человек. На площади почти в 450 гектаров выращиваются зерновые, на 225 гектарах – фрукты и ягоды. В хозяйстве имеется специальная техника и холодильное помещение для хранения фруктов.

Глава государства приветствовал аграриев и поблагодарил за усилия по обеспечению продовольственной безопасности страны. Игорь Додон сообщил им о начале реализации государственной программы финансовой поддержки сельского хозяйства.

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