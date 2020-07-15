Додон рассказал фермерам Хынчешт о запуске масштабной программы поддержки сельского хозяйства (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение рабочей поездки по Хынчештскому району Игорь Додон посетил аграрное предприятие ООО Tehnostel Car.

Хозяйство существует с 2002 года и занимается выращиванием кукурузы на площади 750 гектаров и кормовых культур на 300 гектарах. В этом году предприятие рассчитывает получить хороший урожай, несмотря на непростые климатические условия.

Президент приветствовал работу аграриев и сообщил о начале масштабной государственной программы поддержки сельского хозяйства.

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