Додон расказал, почему Санду и ПДС настаивают на досрочных выборах “прямо сейчас”

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“Они хотят сейчас, когда их рейтинг высок, получить как можно больше депутатов. Мы же говорим о том, что досрочные выборы будут, но сначала нужно решить конкретные проблемы граждан”, – пояснил лидер ПСРМ в рамках передачи на общественном телеканале.

Именно этим Игорь Додон объясняет желание социалистов назначить временное правительство, однако, отмечает он, Майя Санду этот подход не принимает. Лидер ПСРМ отмечает, что люди начинают разочаровываться в президенте, а рейтинг – её и ПДС – падает.

– Они понимают, что если выборы будут не в марте-апреле-мае, а в июне-июле-августе-сентябре, тогда у них будет меньше депутатов. И им “до лампочки”, как говорят молдаване, на проблемы, которые у нас есть сейчас, их интересует, как “взять” побольше депутатов. Поэтому они хотят досрочных выборов сейчас и срочно. А мы говорим: “Досрочные выборы будут, но сначала надо решить конкретные проблемы”. Почему они хотят срочно выборов? Потому что они хотят “очистить” парламент, потому что хотят бороться с коррупцией? Нет, их это не интересует. Им важно сейчас, когда их рейтинг высок, получить как можно больше депутатов в парламенте, вот и всё, – подчеркнул Додон.

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