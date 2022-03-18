Додон: Раньше в Кишинёве делили ёлку, теперь – Moldexpo и беженцев (ВИДЕО)

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Председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент страны осудил пиар на украинских беженцах. Игорь Додон также отметил, что граждане нашей страны вправе знать, сколько денег тратит государство на поддержку приезжих, и призвал не забывать о том, что и многие жители Молдовы нуждаются в помощи. Заявления были сделаны в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Если раньше в Кишинёве не могли поделить новогоднюю ёлку, то теперь – Moldexpo и беженцев. Не нужно ничего и никого делить, делать селфи, разводить огонь в Паланке и так далее. Нужно прекратить любой пиар на этой теме и сплотиться для разрешения этой ситуации, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что о деньгах, которое государство тратит на беженцев, власти должны говорить открыто.

– Очень странно, что они боятся сказать публично, сколько они потратили или намерены потратить на это. Наверное, они боятся реакции со стороны молдавских граждан, которые в этот период не чувствуют поддержки со стороны государства. Это как – после заявления о том, что с 1 апреля не будут компенсировать частично затраты на газ и электроэнергию, объявить, что они тратят десятки млн на поддержку беженцев. Нужно помогать беженцам, но не нужно забывать и про своих. Думаю, они боятся, что в этом случае реакция общества будет негативной. Вы там дали 20 млн, а почему не даете эти 20 млн многодетным семьям, которым нечем платить за газ и электроэнергию, нечем кормить детей? Это публичные деньги, и об этом нужно говорить честно, открыто, – подчеркнул Игорь Додон.

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