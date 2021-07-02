Додон: Рад, что и в ЕС есть государства, правительства которых защищают традиционные ценности

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Игорь Додон раскритиковал цензуру в некоторых европейских СМИ, которые отказались публиковать статью, подписанную венгерским премьером Виктором Орбаном. В этом материале глава правительства Венгрии поделился своим мнением о гомосексуализме и ЛГБТ-сообществе.

– Рад, что и в ЕС есть государства, правительства которых передерживаются традиционных ценностей. Венгрия – одна из немногих стран, кабмин которой борется за традиционные ценности, православие, за семью, состоящую из мужчины и женщины. Положительно оцениваю высказывание министра семьи этой страны Каталин Новак и усилия венгерского премьера Виктора Орбана по защите традиционных и христианских ценностей. В то же время сожалею о цензуре, введенной на европейском уровне теми, кто пропагандирует гомосексуализм, — написал Игорь Додон в социальной сети.

Председатель ПСРМ считает, что Молдова должна брать пример с Венгрии в части ряда закон и практик, которые применяются для защиты традиционной семьи.

– Мы будем делать это для сохранения семьи, состоящей из мужчины и женщины, мамы и папы. Перенимать чужие нормы и ценности в ущерб нашим собственным нормам, ценностям и традициям категорически недопустимо, — заключил Додон.

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