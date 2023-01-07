Додон: Пусть Рождество Христово подарит нам новые надежды, просветит наши души и ободрит нас в добрых делах!

Додон: Пусть Рождество Христово подарит нам новые надежды, просветит наши души и ободрит нас в добрых делах!

Пятый президент Молдовы обратился с поздравительным посланием к гражданам по случаю Рождества. 

– Уважаемые сограждане!

По случаю светлого праздника Рождества Христова желаю всем вам спокойствия и радости рядом с близкими. Помолимся за наши семьи и за весь молдавский народ.

И не будем забывать, что христианские традиции и существование нашего народа напрямую зависят от веры и преданности ценностям, которые мы унаследовали и которые мы всегда должны беречь и культивировать: любовь к ближнему, семье, Церкви.

Пусть Рождество Христово подарит нам новые надежды, просветит наши души и ободрит нас в добрых делах, которые мы намерены осуществить. Желаю вам душевного спокойствия, гармонии в семье, мира во всём мире!

С Рождеством! – отметил он. 

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