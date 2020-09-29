Додон: Пусть мои конкуренты дают обещания с телеэкранов. Мой же приоритет – прямое общение с людьми

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Игорь Додон подтвердил, что перед первым туром выборов не будет участвовать в теледебатах.

– Мой приоритет – прямое общение с людьми. Пусть мои конкуренты на выборах дают свои обещания с экранов телевизоров. Я же буду общаться в сёлах, городах, на предприятиях, рынках и улицах. Буду среди наших сограждан и заверю их в том, что в моем лице они по-прежнему найдут надежность, баланс, характер и ответственность, что мы преодолеем и пандемию, и последствия засухи, и другие вызовы, которые выпали на нашу долю в этот период, – отметил он на своей странице в соцсети.

Напомним, вчера Игорь Додон официально был зарегистрирован кандидатом на президентских выборах. Голосование намечено на 1 ноября, а избирательная кампания стартует 2 октября.

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