Додон: Пушкин всегда будет символизировать многовековую дружбу между Молдовой и Россией (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Пушкин всегда будет символизировать многовековую дружбу между Молдовой и Россией (ФОТО, ВИДЕО)

Этим утром Игорь Додон вместе с председателем парламента Зинаидой Гречаный, послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым и президентскими советниками возложил цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в центральном парке Кишинева. Сегодня отмечается 221-я годовщина со дня рождения литератора.

Глава государства напомнил, что в сентябре нынешнего года исполняется 200 лет со дня начала бессарабской ссылки Пушкина, в связи с которой его творчество тесно связано с нашим краем. Именно на молдавской земле Пушкин создал целый ряд своих произведений, именно в Кишинёве он начал писать роман «Евгений Онегин». Здесь он дружил с классиками молдавской литературы – Константином Негруцци и Константином Стамати.

– Александр Сергеевич Пушкин остается для многонационального народа Молдовы культурным мостом между двумя странами, символизируя нашу многовековую дружбу, – подчеркнул президент. 

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