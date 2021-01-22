Додон: ПСРМ заинтересована в продолжении продуктивного сотрудничества с турецкими партнёрами

– В этом контексте заметил господину Послу, что отношения с правящей партией Турции входят в число приоритетов программы сотрудничества Партии социалистов на 2021 год, наряду с партиями власти в Российской Федерации, Китайской Народной Республике и Венгрии. В завершение беседы выразил интерес к проведению встречи с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, который планирует посетить Республику Молдова с официальным визитом, – отметил лидер социалистов на своей странице в соцсети.