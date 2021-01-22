Додон: ПСРМ заинтересована в продолжении продуктивного сотрудничества с турецкими партнёрами

Игорь Додон встретился сегодня с Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром. Стороны обсудили вопросы развития стратегического партнерства между нашими государствами и с удовлетворением констатировали интенсивный характер диалога между Молдовой и Турцией, в том числе на уровне глав государств.
Додон подчеркнул интерес Партии социалистов Республики Молдова к продолжению продуктивного сотрудничества с турецкими партнерами, в первую очередь с Партией справедливости и развития.
– В этом контексте заметил господину Послу, что отношения с правящей партией Турции входят в число приоритетов программы сотрудничества Партии социалистов на 2021 год, наряду с партиями власти в Российской Федерации, Китайской Народной Республике и Венгрии. В завершение беседы выразил интерес к проведению встречи с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, который планирует посетить Республику Молдова с официальным визитом, – отметил лидер социалистов на своей странице в соцсети.
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