Додон: ПСРМ считает реинтеграцию страны одной из своих первостепенных задач

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Игорь Додон провёл встречу со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, австрийским дипломатом Томасом Майром-Хартингом, который в эти дни находится в Республике Молдова с рабочим визитом. Стороны провели обмен мнениями по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в нашей стране и перспектив урегулирования приднестровского конфликта.

– Я обратил внимание господина Майра-Хартинга на то, что нынешний политический расклад в стране не даёт больших возможностей для субстантивного диалога по приднестровскому вопросу. Вместе с тем, была подчеркнута важность нахождения широкого консенсуса и среди ведущих политических сил страны, и между основными внешнеполитическими партнерами Молдовы, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Председатель ПСРМ сообщил также, что Партия социалистов в своей обновленной политической программе, которая скоро будет обнародована, укажет на необходимость достижения устойчивого политического урегулирования приднестровского конфликта, поскольку считает реинтеграцию страны одной из своих первостепенных задач.

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