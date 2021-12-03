Додон: ПСРМ продолжит продвигать инициативы, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями

Партия социалистов, напомнил он, всегда оказывала поддержку этой категории людей.

– Мы инициировали проекты, которые предусматривали повышение пособий, индексацию пенсий и пособий два раза в год, оказание помощи в отопительный период, увеличение государственного финансирования социальных работников и многие другие проекты. К сожалению, сегодня наша страна находится в крайне сложной ситуации из-за пандемического кризиса и резкого роста цен. Я призываю всё общество и, в частности, нынешнюю власть проявить ответственность и великодушие по отношению к людям с ограниченными возможностями. Окажите им требуемую поддержку конкретными действиями, а не красивыми заявлениями. В свою очередь, Партия социалистов продолжит продвигать инициативы, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями и обеспечение им достойной жизни, – заверил Додон.