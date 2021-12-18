Додон: ПСРМ одержит новые победы ради будущего страны! (ВИДЕО)

Додон: ПСРМ одержит новые победы ради будущего страны! (ВИДЕО)

На Съезде Партии социалистов, который проходит в эти минуты, был представлен фильм-ретроспектива последних десяти лет деятельности ПСРМ. Его на своей странице в соцсети опубликовал Игорь Додон. 

– Горжусь огромной многотысячной семьей однопартийцев, активистов и сторонников, вместе с которыми мы прошли через сложные периоды жизни страны. Отдельная признательность каждому человеку, кто голосовал все эти годы за социалистов и продолжает доверять нам свой голос. Обещаю, что с такой сильной командой мы вас не подведём. Вместе мы одержим новые победы ради будущего Республики Молдова! – подчеркнул он. 

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