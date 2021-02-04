Додон: ПСРМ и впредь будет активно работать над повышением уровня жизни наших сограждан! (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе рабочей поездки в Каушаны во второй половине дня Игорь Додон провёл встречи с мэрами, местными советниками и жителями сёл Плоп-Штюбей, Грэдиница и Копанка. Председатель ПСРМ поблагодарил присутствующих за доверие, которое они оказали ему на ноябрьских выборах. В этих сёлах были получены очень хорошие результаты: Плоп-Штюбей – 76,9%, Грэдиница – 85,85% и Копанка – более 82% голосов.

Собеседники выразили Игорю Додону благодарность за то, что в прошлом году по его президентской инициативе село Плоп-Штюбей получило 1 млн. леев на восстановление или строительство участков дороги в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех». Он подчеркнул, что в дальнейшем, как председатель Партии социалистов, будет оказывать необходимую поддержку развитию села. Так, в этом году по инициативе социалистов для Плоп-Штюбей выделено полмиллиона леев на восстановление дорог и инфраструктуры и дополнительно 250 тысяч леев на капитальный ремонт кровли детского сада «Ликурич». Село Копанка получит более 1 млн. 300 тысяч леев на замену окон и дверей в Доме культуры «Нистрений», ремонт детского сада и реконструкцию дорог общего пользования в населенном пункте.

– Партия социалистов и впредь будет активно работать над повышением уровня жизни наших сограждан! – заверил Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.