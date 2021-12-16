Додон: ПСРМ будет управлять коллегиальный орган (ВИДЕО)

0

У Партии социалистов больше не будет председателя. Формированием будет управлять коллегиальный орган. Его численность и номинальный состав определится на съезде ПСРМ, который состоится в эту субботу, 18 декабря. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

Додон подтвердил, что откажется от должности председателя партии, как заявлял ранее, несмотря на то, что не все внутри формирования поддерживают это его решение.

– Я предложил внести эти изменения в устав партии. Признаю, что не все с ними согласны, но я надеюсь, что они будут приняты единогласно. Такого в Республике Молдова ещё не было, это первый шаг. Думаю, этот механизм будет эффективным, – сказал он.

В то же время Игорь Додон уточнил, что останется рядом с коллегами и будет продолжать поддерживать их, как всегда это делал. Он признал, что ему было предложено стать почётным председателем ПСРМ. Решение по этому поводу также будет принято в субботу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.