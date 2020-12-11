Додон провёл встречу с послом России (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили ряд важнейших вопросов двусторонней повестки, констатировав значительное улучшение молдавско-российских отношений в уходящем году.

Они говорили также о прошедшем сегодня заседании Высшего Евразийского экономического совета, в котором глава молдавского государства принял участие в качестве президента страны-наблюдателя и выступил с обращением.

В этом же контексте Игорь Додон и Олег Васнецов обсудили повестки предстоящего 18 декабря онлайн-саммита Содружества Независимых Государств, а также запланированной на конец месяца рабочей поездки Додона в Москву.

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