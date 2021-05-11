Додон провёл встречу с послом Азербайджана в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османовым. Они обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества наших стран, подчеркнули важность их углубления по ряду приоритетных направлений, в том числе в гуманитарной, торгово-экономической и энергетической сферах.

Председатель ПСРМ подтвердил интерес Республики Молдова к привлечению азербайджанских инвесторов в нашу экономику, и в этом контексте выразил благодарность партнёрам за осуществление ряда крупных социальных и гуманитарных проектов в Молдове, особенно в Гагаузской автономии.