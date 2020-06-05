Додон провел встречу с послом России: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

Додон провел встречу с послом России: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления и развития стратегического партнерства между нашими странами. Отдельно они коснулись мер, предпринимаемых властями двух государств в рамках борьбы с распространением коронавируса.

– Господин Васнецов передал мне официальное приглашение от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, в 75-ю годовщину аналогичного парада на Красной площади. Подтвердил участие официальной делегации Республики Молдова в торжественных мероприятиях. Кроме того, в Москву отправится парадный расчёт Министерства обороны РМ, который будет участвовать в Параде рядом с военными других иностранных государств, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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