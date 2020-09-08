Додон провел встречу с аккредитованными в РМ послами (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня после долгого перерыва, вызванного пандемическим кризисом, Игорь Додон провел рабочую встречу с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова.

Стороны обсудили круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики нашего государства, в том числе начавшуюся предвыборную кампанию. Додон подчеркнул необходимость восстановления торгово-экономических, гуманитарных и прочих связей с зарубежными странами, на которые повлиял мировой пандемический кризис.

В этом контексте глав государства поблагодарил внешних партнеров за широкую поддержку Молдовы в сложное время и добавил, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть глобальные вызовы.

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