Додон провел онлайн-беседу с представителями МВФ (ФОТО)

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Игорь Додон провел сегодня беседу по видеосвязи с руководителем мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным по завершению их онлайн-консультаций с представителями правительства, Национального банка и другими ответственными лицами.

Стороны подвели итоги работы представителей МВФ, оценили параметры будущего Меморандума о сотрудничестве, после чего стороны перейдут к разработке и подписанию непосредственной Программы сотрудничества на три года.

Кроме того, они говорили о завершении реформы финансового и банковского сектора, сохранении независимого статуса Национального банка Молдовы, о бюджетной и налоговой политике, энергетике, о борьбе с коррупцией и укреплении правового государства.

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