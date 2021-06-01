Додон проведёт большие встречи с гражданами Молдовы в Москве и Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

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Об этом председатель ПСРМ заявил в рамках передачи на частном телеканале. Как отметил Игорь Додон, они состоятся, скорее всего, в конце июня.

Политик надеется, что наши сограждане в России будут более активно участвовать в предстоящих выборах. Додон также отметил, что нужен более серьёзный контроль на выборах в Европе и добавил, что в прошлом году наблюдатели были не на всех участках, открытых в странах ЕС.

– Там был такой поток, что получалось, исходя из цифр, что каждые 35-40 секунд голосовал один человек. Это невозможно. На всех избирательных участках в Европе будут наши представители и международные наблюдатели, – сказал он.

Игорь Додон также заверил, что “мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей Левобережья, которые придут голосовать”.

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