Додон: Протесты неизбежны. Посмотрим, как ПДС с ними справится (ВИДЕО)

Додон: Протесты неизбежны. Посмотрим, как ПДС с ними справится (ВИДЕО)

Игорь Додон считает, что протесты на фоне социально-экономических проблем неизбежны, и начнутся они в ближайшее время. “Люди сами на них выйдут”, – отметил председатель ПСРМ в рамках передачи на частном телеканале. 

– Посмотрим, как они справятся с этим со всеми своими НПО-шниками из правительства и парламента, которые впадают в панику, когда им пишут десятки плохих комментариев в “Фейсбуке” и ставят дизлайки. Они привыкли, что кто-то напишет, и десятки тысяч лайков сразу. Но лайки закончились – люди поняли, за кого они проголосовали, – подчеркнул Додон. 

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