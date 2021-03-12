Додон: Протесты – это не выход. Диалог – вот выход (ВИДЕО)

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“Только циничные люди, как Майя Санду, и те, кто ей служат, а также “балаболы” и “археологи” на левом фланге могут думать о протестах во время пандемии”. Так Игорь Додон ответил на вопрос, не собирается ли ПСРМ проводить митинги в связи с отказом Майи Санду соблюдать решение Конституционного суда.

– Я даже не знаю, что такого должно произойти в Молдове, в политическом плане, чтобы я призвал людей выйти на улицы, когда по 2 000 человек заражаются коронавирусом ежедневно, а 30-40 или 37 человек, как вчера, умирают. То есть, врачи “задыхаются” в больницах, нет мест, а мы из-за политических амбиций будем вытаскивать людей на улицы? Мы, социалисты, этого делать не будем. Только люди с нездоровыми амбициями на это способны. “Покемоны”, которые окружают Майю Санду, или всякие сбитые летчики, которые не в парламенте, но хотят обеспечить себе прохождение в него, не думают, что эти протесты “убьют” ещё несколько сотен людей. Протесты – это не выход. Диалог – вот выход. Особенно в условиях пандемии, – сказал он.

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