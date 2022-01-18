Додон: Протесты должны быть мирными и на них не должно быть партийных флагов (ВИДЕО)

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Игорь Додон считает, что протесты – хорошая возможность для граждан высказать своё мнение по поводу тех или иных происходящих в стране событий. Однако, отмечает он, на этих акциях не должно быть партийных флагов и они не должны быть организованы только одним политформированием.

Заявления были сделаны в рамках передачи на частном телеканале.

– Я считаю, что новое руководство Партии социалистов в формате коллегиального органа из 5-6 человек должно проводить дискуссии с другими политическими партиями и создать единый фронт с чёткой повесткой. Протесты являются решением: люди должны выходить и высказываться, иначе создастся впечатление, что в РМ всё хорошо. Я убежден, что так можно добиться результатов. У нас получалось, хоть и тяжело и не сразу, – сказал он.

Додон также отметил, что в противном случае Молдова рискует превратиться в диктатуру ПДС.

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