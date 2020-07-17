Додон: Промышленные платформы позволят нам создать тысячи рабочих мест в районах (ВИДЕО)

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Промышленные платформы, которые будут созданы по инициативе Игоря Додона, станут базой для развития экономики в районах. Об этом он сказал в рамках нового выпуска программы “Президент отвечает”.

Глава государства отметил, что, несмотря на то, что Альянс хаоса попытался заблокировать этот проект, он будет реализован. Работы начнутся уже через 2-3 недели.

– Там появятся заводы, фабрики. Это позволит нам создать тысячи рабочих мест. Это наша главная задача, – сказал он.

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