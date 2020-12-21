Додон промульгировал законы о госбюджете и бюджетно-налоговой политике на 2021 год

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Основные положения Закона о бюджете на 2021 год касаются поддержки деловой среды, выплаты заработных плат, здравоохранения и социальной политики. Согласно документу, продолжится субсидирование рабочих мест, возмещение процентов по кредитам, полученным экономическими агентами от коммерческих банков, предоставление кредитов на льготных условиях малым и средним предприятиям, возмещение НДС в счет уплаты налогов на заработную плату для аграриев, пострадавших после стихийных бедствий.

Кроме того, будут выделены деньги на строительство дорог в населенных пунктах, водопроводов в селах, на ремонт крыш в школах, детских садах, больницах. Также планируются мероприятия по поддержке сотрудников бюджетной сферы и медицинского персонала путем реализации очередного этапа повышения заработной платы на 30% с 1 января 2021 года.

Напомним, что в июне 2020 года Игорь Додон выдвинул инициативу по удвоению заработной платы медицинским работникам. Первое повышение на 30% было 1 сентября, второе, также на 30%, – 1 января 2021 года, а после корректировки бюджета летом 2021 года будет заложено новое повышение зарплат медперсоналу еще на 40%.

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