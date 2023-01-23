Додон: Прокуроры получили указание организовать в ближайшее время против меня и против моих близких ряд провокаций

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Пятый президент страны сообщил на своей странице в соцсети, что в отсутствие юридических аргументов представители прокуратуры прибегают к «утечкам» в подконтрольных СМИ с целью манипулирования общественным мнением. В частности, по его словам, ведущий его дело прокурор Петру Ярмалюк, которого, как считает Игорь Додон, всё больше и больше раздражает отсутствие оснований для преследования его и его семьи, «вбросил» в жёлтую прессу информацию, касающуюся возможного выезда Додона из страны для лечения его младшего ребёнка в Румынии, включая пункт назначения и название забронированного отеля.

– Нам известно, что прокуроры получили указание организовать в ближайшее время против меня и против моих близких ряд провокаций путём незаконного размещения в публичном пространстве информации, полученной по результатам обысков 24 мая 2022 года, с фальсификацией некоторых элементов. Советую им отказаться от этих незаконных действий, за которые в противном случае, уверяю вас, каждый из них ответит. Знаю, что Майя Санду очень хочет создавать мне различные проблемы, опасаясь возможной конкуренции. Отвратительно, когда нападают ещё и на семью, в том числе на детей. К сожалению, у этой власти нет ничего святого. А система правосудия так и остаётся нереформированной, потому что прокуроры действуют как подчинённые политического режима, – подчеркнул политик.

В прокуратуре данные заявления пока не прокомментировали.

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