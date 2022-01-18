Додон: Прокуроры Плахотнюка получили от власти задание найти что-то на меня (ВИДЕО)

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Политическое шоу ради мести, а также отвлечение внимания населения от поистине важных проблем. Так Игорь Додон расценивает то, что накануне Нового года его вызвали в прокуратуру, а сразу после праздника в его родном селе Садова прошли обыски. Почётный председатель ПСРМ заявил в рамках передачи на частном телеканале, что знает, что руководство страны пытается оказать на него политическое давление и дало команду “найти что-то на Додона”, однако подчеркнул, что это останется на их совести, а его – чиста.

– Я понимаю, что это политическое давление руководства страны – найти что-то, но ничего не находят. С другой стороны, есть прокуроры, которые служили Плахотнюку. Сейчас, чтобы быть полезными, они пытаются служить и этим. Но мы переживём и это, – сказал он.

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