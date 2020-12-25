Додон прокомментировал переименование молдавского языка в румынский на сайте президента (ВИДЕО)

Додон прокомментировал переименование молдавского языка в румынский на сайте президента (ВИДЕО)

“Я думаю, что есть дела поважнее – пандемия или ситуация с правительством, например”. Так Игорь Додон прокомментировал переименование молдавского языка в румынский на сайте президента сразу после вступления в должность Майи Санду. Заявление было сделано в рамках интервью телеканалу “Россия 24”. 

– Впервые за все годы независимости Молдовы президентом стала гражданка Румынии. Есть такой нонсенс, который пока ещё может происходить в Молдове, что президент страны может быть гражданином другой страны. Это неправильно. Одно из первых решений – поменять язык на сайте президента. Я думаю, что есть дела поважнее – та же пандемия, та же ситуация с правительством, – сказал он.

Напомним, что вчера, сразу после инаугурации Майи Санду, на официальном сайте президента аббревиатура MD была заменена на RO.

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