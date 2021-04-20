Додон: Продвижение спорта и имиджа РМ за рубежом – мой приоритет

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Игорь Додон встретился сегодня с волейболистами Максимом Воляниным и Адрианом Чекоем, которые будут представлять нашу страну на чемпионате Европы по пляжному волейболу среди молодежи до 22 лет. Первенство 2021 года пройдет с 13 по 16 мая в Бадене, Австрия. Спортсменов сопровождал их тренер Григорий Волянин.

⁃ Мы обсудили важность участия наших волейболистов в соревновании, и я подчеркнул, что окажу им в этом необходимую поддержку. Отметил, что продвижение спорта и имиджа Республики Молдова за рубежом является для меня приоритетом, я помогал спортсменам до сих пор и намерен далее быть рядом с ними, когда им понадобится помощь, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

В 2020 году Игорь Додон поддержал участие этой команды в Национальном чемпионате по пляжному волейболу, где они одержали победу.

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