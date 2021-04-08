Додон: Продолжу оказывать помощь жителям районов

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Игорь Додон провёл рабочее совещание с руководителями местных организаций Партии социалистов в центральных регионах Молдовы. Участники встречи обсудили различные вопросы, касающиеся социально-экономического развития этой части нашей страны, в том числе возможное содействие, которое могут в этом оказать местные отделения ПСРМ.

Отдельным вопросом дискуссии стала борьба с продолжающейся пандемией. Было отмечено, что в районах ситуация немного более благоприятная по сравнению с Кишиневом, но в целом остается тяжелой. Стороны пришли к единому мнению о необходимости скорейшей массовой вакцинации населения.

Кроме того, речь шла о ремонте дорог, строительстве или ремонте социальных объектов, о проблемах водоснабжения – то есть обо всём, что беспокоит людей в районах.

– Эти и другие вопросы хорошо мне известны. На посту президента я всегда оказывал нашим согражданам в районах максимально возможную помощь, и продолжу это делать и в дальнейшем, – подчеркнул глава ПСРМ. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.