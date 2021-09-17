Додон продолжает встречи с жителями Гагаузии (ФОТО)

Додон продолжает встречи с жителями Гагаузии (ФОТО)
Игорь Додон накануне вновь отправился в Гагаузскую автономию с целью поддержки кандидатов, выдвинутых Блоком коммунистов и социалистов. В селе Конгазчик (округ №29) от БКС баллотируется Евгений Тукан, на 4-м округе в Комрате – Иван Димитрогло, а в селе Бешалма (13-й округ) – Илья Куру. 

В беседе с местными жителями председатель ПСРМ отметил важность поддержки кандидатов от Блока коммунистов и социалистов, поскольку их победа гарантирует социальное развитие Гагаузской автономии.

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