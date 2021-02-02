Додон продолжает поездки по стране. Сегодня – Единцы (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон продолжает поездки по стране. Сегодня он отправился в Единецкий район, где проведёт встречи с руководством местных отделений Партии социалистов, районными и местными советниками, мэрами, простыми гражданами.

Первая встреча прошла в городе Единцы. Председатель ПСРМ обсудил с активом партии итоги прошлого года, планы на нынешний год, а также проблемы, с которыми сталкиваются жители района.

– Рад отметить, что в Единецком районе с населением 78,7 тысяч человек за мою кандидатуру на президентских выборах проголосовали почти 70% избирателей. Напомню также, что в прошлом году по моей президентской инициативе на ремонт дорог в Единцах было выделено 34 млн. 777 тысяч леев. На проекты по водоснабжению и канализации было потрачено 9,5 млн. леев, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В нынешнем году, добавил он, в Единецком районе планируется реализовать различные социальные, культурные и инфраструктурные проекты. Лидер ПСРМ заверил своих собеседников в том, что возглавляемое им формирование будет и далее активно работать над повышением уровня жизни наших сограждан.

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