Додон: Проблема выдачи «дозволов» была решена (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел совещание с членами рабочей группы по урегулированию проблем международных транспортных перевозок. В беседе приняли участие депутат от ПСРМ Ирина Лозован, избранная по Окницкому и Дондюшанскому одномандатному округу, председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы Сильвия Вынту и руководители других транспортных компаний.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с организацией бесперебойного пассажирского и грузового сообщения нашей страны с зарубежными странами. В первую очередь они говорили о проблеме получения «дозволов» – разрешений, выдаваемых компетентными органами Российской Федерации на ввоз товаров из Республики Молдова через территорию Украины.

– По информации, которую представили мои собеседники, к настоящему времени у наших транспортников имеется около 1800 «дозволов», срок действия которых – с 1 июля по 30 сентября с.г. Была озвучена просьба внести изменения в соответствующие регламенты и Транспортный кодекс Республики Молдова, с тем чтобы уменьшить бюрократическое давление на компании, осуществляющие перевозки. Со своей стороны сообщил участникам дискуссии о том, что в результате июньских переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его спецпредставителем Дмитрием Козаком проблема выдачи «дозволов» была решена. Вместе с тем, этот вопрос постоянно находится на контроле высшего руководства Республики Молдова, и все возникающие проблемы будут оперативно устраняться, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

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