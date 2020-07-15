Додон: Проблема выдачи «дозволов» была решена (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Проблема выдачи «дозволов» была решена (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел совещание с членами рабочей группы по урегулированию проблем международных транспортных перевозок. В беседе приняли участие депутат от ПСРМ Ирина Лозован, избранная по Окницкому и Дондюшанскому одномандатному округу, председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы Сильвия Вынту и руководители других транспортных компаний. 

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с организацией бесперебойного пассажирского и грузового сообщения нашей страны с зарубежными странами. В первую очередь они говорили о проблеме получения «дозволов» – разрешений, выдаваемых компетентными органами Российской Федерации на ввоз товаров из Республики Молдова через территорию Украины.

– По информации, которую представили мои собеседники, к настоящему времени у наших транспортников имеется около 1800 «дозволов», срок действия которых – с 1 июля по 30 сентября с.г. Была озвучена просьба внести изменения в соответствующие регламенты и Транспортный кодекс Республики Молдова, с тем чтобы уменьшить бюрократическое давление на компании, осуществляющие перевозки. Со своей стороны сообщил участникам дискуссии о том, что в результате июньских переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его спецпредставителем Дмитрием Козаком проблема выдачи «дозволов» была решена. Вместе с тем, этот вопрос постоянно находится на контроле высшего руководства Республики Молдова, и все возникающие проблемы будут оперативно устраняться, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md