Додон про Закон о НПО: Не пройдет. Превратить Молдову в “банановую республику” не позволю! (ВИДЕО)

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Партия социалистов не станет голосовать за так называемый Закон о НПО в нынешней редакции, а даже если он будет принят, Игорь Додон не намерен его промульгировать. Об этом он заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

Игорь Додон рассказал, чем опасен закон, на принятии которого настаивают оппоненты власти и некоторые западные партнеры.

– В этом законе четко прописано, что НПО могут оказывать услуги политическим партиям и могут получать финансирование из-за рубежа. Что это означает? Открывается какая-то неправительственная организация из ребятишек из Гарварда, ей дают пару млн долларов. Потом эта НПО вместе с партией Санду или Нэстасе начинает политическую деятельность. То есть, с одной стороны, у партии официально никаких доходов нет, как у “Pro-Moldova”, которая говорит, что офис предоставила НПО. Это означает внешнее вмешательство в политическую жизнь РМ. Вот что в этом законе, – рассказал он.

Президент отметил, что оппоненты власти говорят, что если этот закон не будет принят, не будет и финансирования от ЕС. “На таких условиях нам это финансирование не нужно”, – подчеркнул он.

– Помните рассказы о 87 млн евро от ЕС? А потом оказалось, что эти деньги идут не в правительство или бюджет, для дорог или пенсий, а на общественные организации? Тогда мы превращаемся в “банановую республику”, где сидят пару десятков тысяч НПО и “рулят” РМ. Зачем тогда парламент, президент? Будут пару НПО, будут получать деньги из-за рубежа и будут здесь всем “рулить”. Поэтому в нынешней редакции этот закон не может быть рассмотрен, – сказал он.

Игорь Додон подчеркнул: ПСРМ не будет голосовать за этот закон, а если это сделают демократы, это будет нарушением подписанного партиями коалиционного соглашения.

– Второе: даже если этот закон пройдет в парламенте каким-то чудом, и это будет означать разрыв соглашения, и потом перекупят депутатов, чтобы проголосовать, то я в качестве президента этот закон не подпишу. Промульгации не будет. Этот “пинг-понг” может тянуться довольно долго. После принятия закона у спикера есть 20 дней, чтобы направить закон в президентуру. У меня есть 15 дней, чтобы его вернуть. Это 35 дней. Если повторится – еще 35 дней, то есть, 2,5 месяца. Если хотите начать – пожалуйста. В лучшем случае к сентябрю мы дойдем до какого-то логического конца. Но этот закон не пройдет, это принципиальная позиция, – подытожил он.

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