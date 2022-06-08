Додон призывает все оппозиционные силы к мобилизации: Только так мы сможем спасти всё общество от нищеты и холода

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Игорь Додон призывает все оппозиционные силы, вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности, общаться с гражданами, объяснять им все существующие риски и то, как Майя Санду и ПДС предали национальные интересы народа. “Считаю, что каждая патриотическая партия должна морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей. Только мобилизовавшись, мы сможем спасти всё общество от нищеты и холода”, – отметил пятый президент страны на своей странице в соцсети.

– Убеждён, что рано или поздно и я присоединюсь к восставшим гражданам и неизбежным протестам. Помогу чем смогу. Если бы у власти были мы с социалистами, такого хаоса, такой экономической деградации не было бы. Мы бы гораздо более профессионально, дипломатично и ответственно управляли бы всеми рисками в экономике, медицине и энергетике. И никакая военная опасность нам как стране не грозила бы. Однако сейчас мы имеем то, что имеем – нехорошие времена. Нам нужно бороться, чтобы вернуться к нормальности. Уверен, что люди выберут борьбу за будущее – своё и своих детей, а не пассивную смерть от холода и нищеты, – подчеркнул Додон.

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