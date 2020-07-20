Додон призывает ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП к диалогу в интересах граждан

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В настоящий момент в парламенте есть только 4 подлинные партии: ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Президент уверен: чтобы улучшить ситуацию в стране, нужно, чтобы Партия социалистов и Демократическая партия на правах правящих формирований провели конструктивный диалог с оппозиционными “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, обсудили замечания, которые есть у последних в отношении власти, и вмешались там, где нужны изменения.

– В качестве президента страны я готов поддержать их диалог и любое решение, предложенное этими партиями, но я твердо исключаю любые дискуссии с мафиозными партиями в парламенте, руководимыми и финансируемыми Шором и Плахотнюком. Мой призыв ко всем здоровым силам в парламенте заключается в том, чтобы они как можно скорее, путем диалога, нашли лучшие решения для того, чтобы Молдова преодолела этот сложный период, вызванный пандемией. Ни одна партия не является идеальной, но каждое из этих четырех формирований может предложить реальные, конструктивные идеи для того, чтобы облегчить жизнь людей, – подытожил Игорь Додон.

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