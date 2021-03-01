Додон: Призываем Санду до 9 марта подписать указ о выдвижении предложенного большинством кандидата в премьеры (ВИДЕО)

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Социалисты призывают Майю Санду не позднее 9 марта этого года подписать указ о выдвижении предложенного техническим парламентским большинством кандидата в премьеры. Об этом на пресс-конференции заявил лидер ПСРМ Игорь Додон. Он озвучил принятые в субботу Республиканским советом формирования решения.

Так, Додон отметил, что Партия социалистов продолжит на этой неделе консультации с парламентскими партиями для поиска выхода из сложившегося кризиса. Игорь Додон призвал формирования проявить максимальную ответственность и политическую зрелость.

– Диалог остаётся единственной возможностью положить конец этому кризису, чрезвычайно опасному для будущего нашей страны, – сказал председатель Партии социалистов.

В то же время, отметил он, ПСРМ готова к диалогу с президентом. Социалисты просят Майю Санду выйти из изоляции и проявить открытость.

– Госпожа президент, предлагаю вам отложить в сторону атаки, обиды и взаимные обвинения и сесть за стол переговоров, – призвал Додон.

Он также объявил, что ПСРМ требует, чтобы Санду не позднее 9 марта подписала указ о выдвижении предложенного парламентским большинством кандидата в премьеры, а не ждала 23 марта для того, чтобы понять, что делать дальше.

– Если Майя Санду намеренно не соблюдает Конституцию, это не повод для роспуска парламента. Политические фантазии некоторых не могут быть основанием для проведения досрочных выборов. Указ президента о роспуске парламента в таких условиях будет равен нулю, он будет неконституционным и будет представлять собой попытку узурпировать власть и аннулировать роль парламента как главной силы в парламентской республике. Если такой указ будет подписан, никто не сможет провести выборы на его основании, потому что это будет означать соучастие в нарушении Конституции и узурпации власти. ПСРМ требует от президента и политических партий не ждать 23 марта, так как кризис только усугубится, – сказал он.

Додон также отметил, что если до 9 марта Санду не подпишет указ о выдвижении кандидата в премьеры, ПСРМ снова проведёт заседание Республиканского совета и примет решение о дальнейших действиях для выхода из сложившегося в стране кризиса.

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