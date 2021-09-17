Додон призвал жителей Гагаузии голосовать 19 сентября за кандидатов Блока коммунистов и социалистов (ФОТО)

В пятницу в Гагаузской автономии был последний день предвыборной агитации перед избранием депутатов Народного собрания, которое состоится 19 сентября. В связи с этим Игорь Додон вновь отправился в Гагаузию, чтобы поддержать кандидатов, выдвинутых Блоком коммунистов и социалистов. Это Валерий Капсамун в селе Гайдар (округ №22) и Елена Мандажи в селе Казаклия (округ №24).
– Провели встречи с жителями этих населенных пунктов и объяснили важность их активного участия в воскресном голосовании. От их выбора зависит дальнейшее благополучие людей, поэтому мы призвали их поддержать кандидатов Блока для продолжения нашей социально ориентированной политики. 19 сентября я призываю жителей Гагаузии голосовать за Блок коммунистов и социалистов. Голосуйте за депутатов, которые будут верны себе и людям в Народном собрании Гагаузии! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.
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