Додон призвал жителей Гагаузии голосовать 19 сентября за кандидатов Блока коммунистов и социалистов (ФОТО)

– Провели встречи с жителями этих населенных пунктов и объяснили важность их активного участия в воскресном голосовании. От их выбора зависит дальнейшее благополучие людей, поэтому мы призвали их поддержать кандидатов Блока для продолжения нашей социально ориентированной политики. 19 сентября я призываю жителей Гагаузии голосовать за Блок коммунистов и социалистов. Голосуйте за депутатов, которые будут верны себе и людям в Народном собрании Гагаузии! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.