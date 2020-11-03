Додон призвал возбудить уголовные дела в отношении тех, кто препятствовал голосованию жителей Приднестровья

Глава государства считает, что это очень опасный прецедент.

– Представьте себе, что приезжают люди, которые не согласны с тем, как голосуют жители одного села из центральной зоны Молдовы, и блокируют их избирательные участки. Что это будет? Надо возбуждать уголовные дела – так же, как 10-15 лет назад, когда блокировали наши участки или выход на наши участки так называемые органы Приднестровья. Тогда прокуратура открыла уголовные дела. Почему сейчас не делается это, ведь это тоже препятствование? – отметил он.