Додон призвал возбудить уголовные дела в отношении тех, кто препятствовал голосованию жителей Приднестровья

Додон призвал возбудить уголовные дела в отношении тех, кто препятствовал голосованию жителей Приднестровья

Глава государства считает, что это очень опасный прецедент. 

– Представьте себе, что приезжают люди, которые не согласны с тем, как голосуют жители одного села из центральной зоны Молдовы, и блокируют их избирательные участки. Что это будет? Надо возбуждать уголовные дела – так же, как 10-15 лет назад, когда блокировали наши участки или выход на наши участки так называемые органы Приднестровья. Тогда прокуратура открыла уголовные дела. Почему сейчас не делается это, ведь это тоже препятствование? – отметил он. 

Напомним, в день выборов некоторые граждане, включая депутата ПДС Игоря Гросу, блокировали доступ жителей Приднестровья на избирательные участки.

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