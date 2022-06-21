Додон призвал власти обнародовать условия вступления в ЕС: Граждане должны сами решить, нужно ли нам это (ВИДЕО)

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Экс-президент страны отметил, что там есть очень важные пункты. Так, иностранцам, по его словам, могут разрешить покупать земли в Молдове, а районы могут быть ликвидированы. Подачу заявки на вступление в ЕС Додон назвал “пиар-акцией, не имеющей ничего общего с тем, что творится внутри страны”.

– В правительстве понимают, что не справляются с внутренними проблемами, и поэтому устраивают пиар-акции. Почему власти не публикуют условия получения статуса кандидата? А там есть очень важные пункты, например, они хотят разрешить иностранцам покупать земли, ликвидировать районы. Почему они не показывают это гражданам, чтобы мы могли сами решить, нужен ли нам этот статус кандидата? – отметил Игорь Додон.

Ранее депутат ПДС Михай Попшой заявил, что анкета-заявка на вступление не была опубликована, потому что это “технический и неинтересный документ”.

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