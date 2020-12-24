Додон призвал Санду трудиться в интересах государства и граждан (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в ходе военно-протокольной церемонии в Президентском дворце, в соответствии с Законом «О публичных символах» и с Регламентом штандарта Президента Республики Молдова, Майя Санду вручила Игорю Додону копию штандарта Президента Республики Молдова – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами в 2016-2020 годах, а также персональную табличку.
Игорь Додон поздравил Майю Санду по случаю её вступления в должность Президента Республики Молдова и пожелал ей успехов в выполнении ответственной миссии.
– Отметил, что за время моего мандата институт президентской власти стал сильным и вышел в лидеры рейтинга народного доверия. Призвал ее осознать ту важную роль, которая ей выпала, и трудиться в интересах государства и граждан нашей страны, – отметил он на своей странице в соцсети.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Сейчас Санду начнет трудиться на благо Америки. Поднимут цены на коммунальные услуги, откажутся от Российского газа в пользу американского сжиженного и т.д. и т.п.