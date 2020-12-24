Додон призвал Санду трудиться в интересах государства и граждан (ФОТО, ВИДЕО)

– Отметил, что за время моего мандата институт президентской власти стал сильным и вышел в лидеры рейтинга народного доверия. Призвал ее осознать ту важную роль, которая ей выпала, и трудиться в интересах государства и граждан нашей страны, – отметил он на своей странице в соцсети.