Додон призвал Санду трудиться в интересах государства и граждан (ФОТО, ВИДЕО)

Додон призвал Санду трудиться в интересах государства и граждан (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня в ходе военно-протокольной церемонии в Президентском дворце, в соответствии с Законом «О публичных символах» и с Регламентом штандарта Президента Республики Молдова, Майя Санду вручила Игорю Додону копию штандарта Президента Республики Молдова – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами в 2016-2020 годах, а также персональную табличку. 

Игорь Додон поздравил Майю Санду по случаю её вступления в должность Президента Республики Молдова и пожелал ей успехов в выполнении ответственной миссии.
– Отметил, что за время моего мандата институт президентской власти стал сильным и вышел в лидеры рейтинга народного доверия. Призвал ее осознать ту важную роль, которая ей выпала, и трудиться в интересах государства и граждан нашей страны, – отметил он на своей странице в соцсети. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Сейчас Санду начнет трудиться на благо Америки. Поднимут цены на коммунальные услуги, откажутся от Российского газа в пользу американского сжиженного и т.д. и т.п.

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md