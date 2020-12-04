Додон призвал Санду не выводить людей на улицы: Хаос и дестабилизация нам не нужны! (ВИДЕО)

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В рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает” глава государства призвал избранного президента отказаться от идеи проведения акции протеста в это воскресенье.

– Призываю избранного президента Майю Санду не выводить людей на улицы, не подвергать их рискам в разгар пандемии и сделать всё для того, чтобы сохранить спокойствие в обществе. В проведении протестов сейчас нет никакой логики, а эти акции не приведут ни к чему хорошему. Дестабилизация и хаос нам категорически не нужны! – подчеркнул он.

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