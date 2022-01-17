Додон призвал правительство принять пакет государственных мер для стимулирования экономики и помощи реальному сектору экономики

0

В ближайшие несколько недель правительство должно разработать и представить общественности детальный и комплексный план мероприятий для помощи реальному сектору экономики за счёт поддержки отечественного производителя, частичного покрытия процентов по кредитам для предприятий, которые сохраняют или увеличивают количество рабочих мест, предоставления налоговых льгот для реинвестированной прибыли, финансирования стартапов в регионах страны и в сельской местности, помощи молодым бизнесменам и так далее, считает председатель Молдавско-Российского Делового Союза.

При этом государство должно внести свою лепту в стимулирование экономического роста путём существенных инвестиций в инфраструктуру дорог (надо продолжить и дополнить программу «Хорошие дороги для всех», выделив не менее 1 млн леев каждому населённому пункту), обеспечения водой и канализацией, инвестиций в социальную инфраструктуру (школы, детские сады…), помощи сельскому хозяйству, отмечает Игорь Додон.

– Для обеспечения этого комплекса мероприятий можно брать внешние долгосрочные кредиты. Это будут деньги, направленные не на проедание и текущее потребление (как, к сожалению, происходит сейчас) а инвестиции в экономику, которые создадут твёрдую основу для дальнейшего роста экономики и дадут возможность вернуть все вложенные деньги за счёт роста поступлений в бюджет страны, – подчёркивает он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.