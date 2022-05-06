Додон призвал ПДС опубликовать анкету для вступления в ЕС: “Это кот в мешке” (ВИДЕО)

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Пиар-акция, которая ни к чему не приведёт. Так пятый президент страны Игорь Додон комментирует подачу Молдовой заявки на вступление в ЕС. В то же время он призывает руководство страны опубликовать анкету, которая заполняется для интеграции РМ в Евросоюз.

– Откуда мы знаем, какие обязательства берёт на себя ПДС и Майя Санду в рамках этого процесса? Я слышал, что там (в анкете – прим.ред.) есть продажа сельхозземель иностранцам, другие вещи, касающиеся нашей морали и наших ценностей. Эта анкета – какой-то кот в мешке. Они обещали на выборах, что будут за открытость, за гласность. Так пусть опубликуют, чего от нас хотят европейцы! Но они же это не делают, – сказал Додон.

Политик выразил уверенность в том, что в скором времени Молдова членом ЕС не станет.

– Это просто пиар-ход некоторых европейских чиновников, чтобы показать, что они могут поддержать эти страны. Максимум, что они могут дать, – статус кандидата. Но некоторые страны в этом статусе уже по 20-30 лет, и ничего не меняется, – добавил он.

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