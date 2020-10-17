Додон призвал оппонентов выйти из Facebook на улицу, чтобы присоединиться к кампании по озеленению Родины (ФОТО)

0

Дождь и холод работе не помеха! Сегодня Игорь Додон принял участие в замечательной акции по озеленению в городе Унгены.

⁃ Горжусь тем, что поучаствовал в этом добром деле. На границе сёл Костулень и Макэрешть, на берегу реки Прут, высадили более 200 деревьев и кустарников. Считаю, что это благородное занятие, достойное быть примером, – отметил кандидат.

Задача, добавил он, – значительно увеличить площади зеленых насаждений в ближайшие годы.

⁃ Уже в этом году мы высадим 12 млн саженцев по всей стране. Приглашаю всех политических оппонентов покинуть Facebook и выйти на улицу, чтобы присоединиться к кампании по озеленению Родины, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.